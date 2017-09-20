НОВОСТИ

«Алтам» представляет новую постановку

Яркие костюмы и выразительный язык танца. Хореографический спектакль "Чудесная башмачница" представили артисты «Алтама». Поставновку государственный национальный театр танца и песни посвятил 20-летию образования коллектива.

Сцена, свет софитов и полный зал зрителей. Пьеса Чудесная башмачница оживает на алтайской сцене. Автора посещает муза и он представляет зрителям свою пьесу. На сцене главная героиня – башмачница в исполнении Ак-Ай Шинжины. Без слов на языке танца она рассказывает свою историю.

Выйдя замуж за пожилого башмачника, девушка узнает, что у нее никогда не будет детей. Страшную новость приносит в дом ребенок – как глас народа и само воплощение правды. Несчастная девушка устраивает супругу воистину невыносимую жизнь. Скандалы, вопли, придирки. Уставший от этого башмачник уходит от жены. Но после возвращается в образе бродяги-кукольника, спасая девушку от разъяренной толпы. Семья воссоединяется вновь.

Каждый образ героев многогранен и уникален, это выражается в костюмах, гриме и, конечно, игре артистов.

Эскизы костюмов от Айаны Шинжиной. Вот чудесная башмачница в зеленом – признак молодости и неопытности. После ухода мужа - в красном – мудрая и уверенная в себе. Музыка композитора Александра Трифонова, трехплановая сценография создана художником Алексеем Дмитриевым.

АЙАНА ШИНЖИНА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ "ЧУДЕСНАЯ БАШМАЧНИЦА", ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «Работа была проделана большая и вклад внесли все члены постановочной группы. Спектакль рождался очень интересно, местами забавно. Была комедия и трагедия ии были драмы, тем ни менее все стойко с позитивом отнеслись к делу, каждый выполнил на высоком профессиональном уровне свою задачу».

20 лет со дня рождения "Алтама". Артисты принимают поздравления. Аплодисменты не смолкают, зрители дарят артистам цветы, делятся своими впечатлениями.

«Чудесная башмачница», написанная в начале 20 века обрела современные краски. Безупречная хореография, эффектные декорации и отточенное мастерство. Все это в очередной раз оценили многочисленные поклонники "Алтама".

Анна Скороходова