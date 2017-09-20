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Депутаты обсуждают законопроект о бюджете

О мерах поддержки семей с детьми, ветеранах труда и ряде профильных направлений. В Госсобрании состоялось заседание сразу двух комитетов республиканского парламента по местному самоуправлению и социальной защите. Среди прочих депутаты рассмотрели и поправки в законопроект о бюджете.

Поправки в законопроект о республиканском бюджете предусматривают уточнение объема доходов расходов на объемы федеральных ресурсов, которые выходят за рамки февральских соглашений. Это 846 млн. рублей целевых ресурсов. Их них 389 млн. субсидии. Законопроектом также предусматривается распределение уже утвержденных бюджетных ассигнований на обязательства по указам президента, которые направлены на образование, здравоохранение, региональное развитие.

ОЛЬГА ЗАВЬЯЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР ФИНАНСОВ РА: «Федеральная помощь предусмотрена в сумме 367 млн. рублей на строительство спорткомплекса Атлант, на капремонт гимназии №9, - 22 млн., 20 млн. на сельское хозяйство, на тушение лесных пожаров подошли субвенции 13 млн. рублей».

Также пополнятся дорожный фонд на 400 млн. рублей на ремонт региональных дорог и мостовых переходов. Согласно проделанному анализу контрольно-счетная палата предлагает Госсобранию РА проект закона об изменениях бюджета принять к рассмотрению.

Вопрос о внесении изменений в законопроект о ветеранах труда вызвал бурную полемику. Предлагается исключить присвоение почетного звания ветерана труда РА только лишь на основании записей в трудовой книжке.

АДАР СУМИН, МИНИСТР ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РА: «Проектом предусматривается изменения, которые исключить из основания присуждение почетного звания ветерана труда РА на основе только записей в трудовой книжке. Дополнение к новым основанием - наличие почетной грамоты органов исполнительной власти РА за заслуги в труде».

ВИКТОР РОМАШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГС-ЭК РА по ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ: «Вы сейчас говорите сейчас запись очень широкая и позволяет многим попасть. Но это уже надо соответствующий стаж заработать, а теперь выкидывая полтора рубля, вы выкидываете муниципальные награды, выкидываете наше благодарственное письмо. Поэтому здесь тоже надо подумать».

Голосуя за рассмотрение данного законопроекта мнения парламентариев разделись. "ЗА" проголосовали - 4 человека, "Против" - столько же, двое воздержались. Данный вопрос будет более предметно изучаться на рабочих группах.

Владимир Виноградов