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Энергетика РА выходит на новый уровень

В Майминском районе состоялось открытие первой в стране солнечной электростанции на модулях нового поколения. Теперь суммарная мощность объектов солнечной генерации региона достигла 40 Мега Ват. А это треть от всей потребляемой энергии.

ИВАН ЯСЬКОВ: «Запуск новой солнечной электростанции это знаковое событие не только для нашего региона. Эта станция единственная в стране сделана на гетероструктурных модулях российского производства. Это гибридные элементы с повышенной эффективностью, которые в разы повышают преобразование солнечной энергии даже в условиях облачности».

20 мегаватт из 120 необходимых на всю республику. Такая мощная электростанция с лёгкостью может обеспечить электроэнергией не только Майминский район, но и прилегающие территории. На церемонии открытия глава республики Алтай Александр Бердников отмечает, что Майминская СЭС это только начало. Такими же рекордными темпами продолжится создание солнечных электростанций в регионе.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы только в мае забили первые сваи, сегодня буквально через 3 месяца уже открываем станцию. Таких у нас будет где-то больше чем 10. Мы полностью закроем генерацию, будем производить электроэнергию и когда произойдёт процесс самоокупаемости - тогда конечно можно, наверное, лет через 5, говорить о снижении тарифов. В то время тоже будут жить люди, которые будут пользоваться благами нашего сегодняшнего труда».

В РА уже построены солнечные станции в Кош-Агаче, Усть-Кане и Яилю. И всё это впервые в стране. В результате Россия вошла в перечень государств наряду с Японией и Кореей, использующих технологию гетероперехода в промышленных масштабах. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства Майминской СЭС выступают структуры группы компаний «Хевел».

ИГОРЬ ШАХРАЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ "ХЕВЕЛ": «Республика даже не в тренде, она определяет по сути движение, потому что является лидером. Лидером во многих областях. Не только строительство и наличие уникальных технологий, но и здесь выращены собственные подрядные организации строителей, которые осуществляют полный спектр всех услуг и мало того участвуют в строительстве в других регионах».

Сегодня республиканская компания "Солнечная энергия" одна из самых крупных организаций в сфере альтернативной энергетики в Сибири. А все оборудование задействованное при строительстве станции, произведено на базе российских предприятий электротехнической и металлообрабатывающей промышленности. На строительство этой электростанции потрачено более миллиарда рублей.

ИВАН ЯСЬКОВ: «В этот же день состоялось открытие ещё одной солнечной электростанции. В Онгудайском районе, в самом центре республики Алтай, запустили станцию мощностью в 5 мега ватт. Планируется, что к 2019 году общая установленная мощность солнечной генерации в Республике Алтай достигнет 90 МВт».

Иван Яськов