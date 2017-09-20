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В Кош-Агаче открылась еще одна мечеть - Духовно-культурный центр мусульман

Новый храм построен на самом высоком месте и виден с любой точки села. В старой мечети все верующие не помещались. Пятничная молитва, основная у мусульман, теперь вместит больше прихожан.

Население села Кош-Агача - 11 тысяч, из них 7 - казахи-мусульмане. Необходимость строительства еще одной мечети обсуждали давно. В прошлом году администрация села выделила земельный участок, в этом - возведена мечеть.

НАФИГУЛЛА АШИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУФТИЕВ РОССИИ: «От имени единоверцев, которые недавно собирались в Москве на Айт Намаз в количестве 250 тыс. человек, передаю их приветствие».

Первая мечеть на земле: 4 колышка и пальмовые листья - сейчас это Мекка. Сегодня в мире 3,5 миллиона мечетей и 1,5 миллиарда мусульман. Средства на строительство этого храма выделены одним человеком. Орденом "Аль-Ихсан" награжден Марал Бегимбеков.

Эта мечеть почти в 2,5 раза больше. Построена из алтайского кедра. Шейх Нафигулла Аширов отметил в своем приветствии: в мечети главное - не здание, красивый минарет и фаза месяца, а проповеди, которые проводятся здесь каждую пятницу. По сути - уроки нравственности. Женщины тоже могут присутствовать на них, но в укромном месте - за перегородкой. Радикальный исламизм не имеет ничего общего с истинным исламом, говорит в первой же проповеди шейх Аширов.

НАФИГУЛЛА АШИРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУФТИЕВ РОССИИ: «Господь миров не призывал к этому, наоборот, он сказал, когда его спросили: кто такой мусульманин? Короткая формула, он сказал: это тот, от языка и рук которого не страдают люди. Вот чему мы учим в мечети и должны учить».

ЖАНБОЛАТ ОХТАУБАЕВ, МУФТИЙ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Это шестая мечеть в Кош-Агачском районе и благодарим Всевышнего, чтобы дал здоровья и счастья прихожанам в обоих мирах. Пусть из этой мечети люди выходят с истинной душой и истинными намерениями».

Строительство Духовно-культурного центра мусульман предполагает целый комплекс объектов: здесь появится медресе, детский сад, зона отдыха и спортивная площадка.

Ольга Усольцева