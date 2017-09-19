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Разнообразие и сбалансированность - главные составляющие детского меню

На контроле Роспотребнадзора - организация питания школьников в образовательных учреждениях. Качество и количество готовых блюд, санитарное состояние столовых и здоровье персонала. Чем кормят детей?

Когда еда нравится детям, это хорошо. Но все же главный критерий: качество. В республиканской гимназии за этим следят. Сегодня здесь обучаются 537 детей и каждый обеспечен горячим питанием. Городским школьникам: двух разовое, а те, кто проживает в интернате - пяти. Поставщики хлеба, молока и мяса - местные. Для дополнительного контроля создана и специальная комиссия, в состав которой вошли и родители.

ЛЮДМИЛА МАНАТОВА, ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГИМНАЗИИ им. В.К. ПЛАКАСА: «Каждый родитель имеет право прийти, посмотреть, как организовано питание, допускаем дегустацию. Управляющий совет у нас всегда контролирует качество питания».

Меню циклично, в зависимости от времени года. Составляет его диетсестра. Здесь важны все нюансы: завтрак, богатый сложными углеводами, на обед предпочтительней белки и клетчатка, более облегченный ужин. Каждый прием пищи обогащен витаминами. Отдельное внимание и к способу приготовления блюд.

К сожалению, не все родители отдают предпочтение школьному питанию, предоставляя выбор детям. А зря. Специалисты отмечают, отсутствие горячего питания для детей чревато и может привести к проблемам со здоровьем.

СВЕТЛАНА МАЛЫХ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА САНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОР по РА: «Дети чаще всего покупают вредную пищу, так называемые, фаст-фуды, что неблагоприятно сказывается на их здоровье, т.к. заболевания ЖКТ среди детей и подростков сейчас находятся, занимают одно из ведущих мест среди других патологий у ребенка».

Рациональное питание позволит организму быть более устойчивым к инфекциям, и в целом влияет на общее развитие ребенка, как физическое, так и умственное. Оттого качество питания подрастающего поколения всегда находится под пристальным вниманием надзорных органов.

Олеся Овсянкина