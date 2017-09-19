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Диалог в прямом эфире

Это название нового проекта "Радио «России Горно-Алтайск». Он стартовал сегодня на волнах 67.22 УКВ. У ведущей программы Татьяны Кончевой в гостях побывал министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин. Любой желающий мог задать свой вопрос министру на сайтах ГТРК «Горный Алтай» и «Новости Горного Алтая», а также позвонить в студию. Среди вопросов: кадровая политика, коррупция, методы борьбы с терроризмом и бытовые проблемы населения. Тему следующего эфира также определят сами радиослушатели.