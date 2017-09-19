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Александр Карелин прилетел в Горный Алтай

Легенда отечественного спорта Александр Карелин сегодня отмечает юбилей. Герой России, Депутат Государственной Думы, трёхкратный олимпийский чемпион, 9-ти кратный чемпион мира по греко-римской борьбе сейчас находится в Горном Алтае. Вместе с Александром Карелиным в наш регион прибыл президент Федерации Спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Между федерацией и республикой Алтай было подписано соглашение о сотрудничестве. В его рамках планиреутся создание условий для приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям греко-римской борьбой, строительство новых и модернизация имеющихся спортивных объектов. Глава региона Александр Бердников и Михаил Мамиашвили обсудили основные направления, по которым будет происходить взаимодействие.

МИХАИЛ МАМИАШВИЛИ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ РОССИИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ: «Я хотел бы слова благодарности сказать главе, за то, что он разделил вот это очень значимое событие. Конечно, все мы рассчитываем, что эта благодатная земля даст не одного члена сборной команды страны, который будет достойно представлять и этот край и нашу великую страну».

Сегодня борцы РА с гордостью защищают честь малой родины на всероссийских и международных аренах. Подготовлено свыше 80-ти мастеров спорта СССР и России, 2 мастера спорта международного класса.