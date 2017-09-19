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Заури Казакпаев стал руководителем спорткомитета РА

Кадровые перестановки в Правительстве. Глава региона А. Бердников подписал указ о назначении на должность председателя комитета по физкультуре и спорту заслуженного тренера РА Заури Казакпаева. Прежний руководитель ведомства Сергей Грушин ушел в отставку по собственному желанию. Представляя коллективу комитета нового руководителя, А. Бердников отметил, что сегодня отстают зимние и игровые виды спорта, надо уделить им внимание. Также новому председателю комитета глава поручил заняться вопросом доступности спортивных учреждений для населения.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Хотели бы, чтобы более был расширен круг, не умоляя наше основное направление - борьба, самбо, греко-римская борьба и другие виды. Конечно, нужно больше уделять внимание игровым видам спорта, зимним видам спорта. Я думаю, вы с этим разберетесь. Вы - энтузиаст, фанатик, любите свою работу и у вас все получится».

Заури Казакпаев родился в 1972 году в селе Яконур Усть-Канского района, окончил Омский государственный институт физической культуры. Трудился тренером в Усть-Канском и Майминском районах, заместителем главы Усть-Канского района, директором Детско-юношеской спортивной школы. С 2015 года – тренер Специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта. Перед назначением работал директором Детско-юношеской конноспортивной школы.