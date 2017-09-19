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Детский сад с доставкой на чабанскую стоянку

В Кош-Агачском районе организован передвижной детский сад. Юрта и никаких ограждений - занятия проходят в степи, где собственно и находятся дети: следуя за родителями, переезжают с летних стоянок на зимние. Развивающие игры, хорошие манеры и новые знания - в этот раз передвижной детский сад расположился в урочище Шубабыта, чабаны пришли целыми семьями.

Два раза в год Асира и Амамбол перегоняют скот с одного пастбища на другое. Жизнь проходит на двух стоянках: летней и зимней. Постоянное место жительства - с. Жанаул. Но дом давно закрыт - хозяева живут в степи, следуя за своей отарой. 1200 овец - основной источник дохода и смысл жизни. Дети выросли и разъехались, но сегодня к ним, в урочище Шубабыта, приехал целый детский сад. Здесь соберутся дети чабанов со всех соседних стоянок.

ОЛЬГА УСОЛЬЦЕВА: «В этот детский сад под открытым небом малыши приходят с радостью, потому что он приходит к ним сам. Пока родители заняты своими делами, с детьми занимаются специалисты».

Маленькие кочевники постигают азы премудростей, не выходя из юрты. Передвижной детский сад простоит здесь 10 дней. Специалисты из районного центра проводят развивающие занятия, готовят детей к школе: некоторые практически не говорят на русском. В разновозрастной группе языковой барьер преодолевается быстрее - общаясь, старшие учат младших. Здесь же находятся дети, приехавшие к родственникам из города.

БИЙХАНУМ БЕРСИМБАЕВА, ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА: «Здесь творческие мастерские, работает логопед, социальный психолог с нетрадиционными материалами, различные занятия по развитию речи, мышления, творческих способностей, чтобы поднять уверенность в детях».

Чабанские дети делают аппликацию - украшают барашка. Он же на обед: привычная баранина и картофель, который здесь как деликатес. Здесь не выращивают овощи и фрукты. За 3 часа в день воспитанники кочевого детсада получают столько, сколько в обычном в течение всего дня.

Родители, в основном мамы, тоже учатся: в соседней юрте школа для родителей и мастер-класс по войлоковалянию. Из овечьей шерсти можно изготовить сувениры и украшения - с удивлением отмечают женщины. Жены чабанов, как правило, не работают. Нужно заняться, говорит Гюльназ, если время будет.

Ольга Усольцева