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Самый молодой муниципалитет региона отметил юбилей

Чемальскому району исполнилось 25 лет. В райцентре прошли торжественные культурно-спортивные мероприятия, посвященные этой дате. Также не забыли, что самому Чемалу в этом году исполнилось 175.

Самый молодой, и как следствие, самый красивый. Чемальский район, как и райцентр в этот день принимает поздравления. Юбилейные даты обязывают провести этот день ярко, весело и позитивно. Что собственно и удалось. Творческие мастерские, выставки, игровые площадки и концертные номера. В этот день каждый, пришедший на стадион "Юность" нашел себе занятие по душе.

Ремесленники, художники, мастера народного творчества. Чемальский район во всем его великолепии. Мастер-классы, выставки-распродажи все говорит об уникальности, самобытности муниципалитета. Керамика, войлок, дерево, холст и краски - в умелых руках чемальцев превращаются в поистине исключительные вещи. Внимание привлекают и музыкальные инструменты. Например окарина - древнейшая керамическая флейта.

На всем протяжении праздника для детей работали аттракционы, конкурсы и игры. Особую радость у детворы вызвала поездка на паровозе. Очередь занимали заранее. Провезло в этот день даже с погодой. Пожелания были у всех на устах.

Большой интерес у гостей праздника вызвали соревнования по борьбе алтай-куреш. Именитые борцы Чемальского района разыграли приз Главы муниципальной администрации. По итогам жарких схваток победу в весовой категории до 70 килограммов одержал Абдула Алиев, а в весовой категории до 90 килограммов Артур Бедоткин. За первое место борцам вручили кубки и денежные премии в 10 тысяч рублей.

Торжественное шествие представителей всех сельских поселений и профессиональных коллективов также в программе. Вообще Чемальский район славен своими именитыми земляками: это и основатель алтайской духовной миссии Макарий Глухарев, художник и общественный деятель Григорий Чорос-Гуркин, композитор и этнограф Андрей Анохин, писатель и драматург Павел Кучияк и многие-многие другие.

Воздушные шары и концерт госоркестра Главы РА при участии известных солистов. Море эмоций, улыбки и прекрасное настроение. В этот день каждый получил частичку тепла гостеприимного муниципалитета.

Владимир Виноградов