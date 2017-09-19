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Время платить налоги

Собственникам жилья, транспорта и земельного участка необходимо сделать это до 1 декабря. Жители республики уже начинают получать сводные налоговые уведомления, за исключением тех, чья сумма к уплате менее 100 рублей.

Квартира, автомобиль или земельный участок. Согласно Налоговому кодексу, право владения имуществом накладывает на собственника обязанность по уплате налога. И сейчас то время, когда во всех налоговых органах страны — горячая пора. Жителям республики уже направлено более 100 тысяч уведомлений. В каждом из них — сводная информация по трем видам налогов со всей необходимой информацией: о самом объекте, адресе его нахождения, налоговой базе, ставке, периоде владения, конечно, сумме.

НАТАЛЬЯ БРАТАНЧУК, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР УФНС РОССИИ по РА: «Налоговые уведомления не направляются владельцам налогооблагаемого имущества в случае наличия налоговой льготы. Также если общая сумма налоговых обязательств составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик не получит уведомление заказным письмом, если он является пользователем интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе».

Чобы цифра в налоговом уведомлении не стала сюрпризом, можно самостоятельно уточнить начисленную сумму в Личном кабинете на сайте ведомства. А если такой страницы у вас еще нет, то можно обратиться в налоговые органы. Тем временем, специалисты напоминают, срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря. После - уже будет начисляться пеня.

НАТАЛЬЯ БРАТАНЧУК, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР УФНС РОССИИ по РА: «Самыми дисциплинированными налогоплательщиками в республике являются жители Турачакского и Майминского районов. Сумма уплаченных налогов с начала 2017 года составляет порядка 9,5 млн рублей. На сумму около 9 млн рублей пополнили бюджет жители республиканской столицы. Менее активны налогоплательщики, проживающие в Онгудайском и Усть-Канском районах».

К слову, подключить личный кабинет можно самостоятельно. Для этого достаточно зайти в Управление или ближайший ТОРМ, написать заявление, получить логин, пароль и впоследствии управлять своими налогами, не выходя из дома.

Олеся Овсянкина