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На старт вышла вся Россия

В самом масштабном кроссе страны в минувшие выходные приняли участие миллионы россиян. К массовому забегу присоединилась и РА. Традиционные соревнования "Кросс нации" прошли в Майме на стадионе "Дружба". За звание самых быстрых на 4-х дистанциях боролись более полутора тысяч участников.

Всероссийский день бега в республику Алтай пришел вместе с хорошей погодой. Плюс удобные дорожки и приятная компания - все условия для отличной пробежки. В 10-й юбилейный раз самые разные люди, связанные одной целью собрались на стадионе "Дружба".

Соревнования проходили в 10 возрастных группах. В этом году в осеннем марафоне приняли участие более 1,5 тысячи человек. Это спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями, общественные деятели. На беговых дорожках стадиона чемпионы рядом с трехлетними малышами. В рамках соревнований были учреждены специальные призы как для самого возрастного, так и для самого юного участников. Разница в возрасте между ними составила 68 лет. Валентина Попова бег любит с молодости, не останавливается и в свои 70. Взобраться в гору или пробежаться по стадиону для нее - самый лучший отдых.

Среди стартующих и люди с ограниченными возможностями. Здесь лучшей стала Вероника Унжакова.

Тяжело было и взрослым спортсменам. Но они обретали второе дыхание, когда слышали поддержку своих болельщиков.

Победителями в своей возрастной группе стали Виталий Кичинеков, Владимир Белобородов, Эльвира Ливенцова, Андрей Андреев, Милана Градобоева, Сергей Суховерков, Анастасия Константинова и другие. Спортсмены были награждены грамотами, медалями и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации и Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.

Анна Скороходова