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Р.Пальталлера поздравили с юбилеем

Талантливый руководитель, управленец и просто человек с большим сердцем и открытой душой. 65 лет исполнилось известному политику, первому вице-премьеру Правительства РА Роберту Пальталлеру. В торжественной обстановке юбиляра поздравили коллеги и друзья.

Предпринимательство, промышленность, туризм, транспорт, связь, ЖКХ, энергетика, дорожное и газовое хозяйство. Все эти первостепенные и жизненно важные сферы - его зона ответственности. За прошедшие годы, все направления, развитие которых контролировал Роберт Пальталлер, показывают лишь положительную динамику. Лишь прорывные темпы. И поставленные результаты - безоговорочно достигнутые.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Я считаю, что за годы, которые мы проработали, я не ошибся в своем выборе и это подтвердят и главы муниципалитетов и руководители тех сфер, которые он возглавляет. Сложные сферы, которые он ведет и та эффективность с которой он работает должно быть оценено по заслугам. Он почетный гражданин РА, награжден орденом Тан Чолмон. Я считаю, тот период нашей совместной работы на самом деле дал эффективный толчок в плане повышения инженерной культуры и решение многих острейших вопросов, где мы добились серьезных результатов».

Ко всему подойти основательно, вникнуть в самую суть вопроса и сделать так как полагается. На совесть, качественно и профессионально. Именно так характеризуют Роберта Робертовича его коллеги. В торжественной обстановке первый заместитель Председателя правительства принимает поздравления. Роберту Пальталлеру присвоено звание заслуженный строитель Республики Алтай.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «Вы очень много сделали за 12 лет. Мы знаем эти мосты, эти дороги, в том же сельском хозяйстве. Всё это мы знаем, понимаем. Большое вам спасибо за это».

Почетный гражданин РА, заслуженный строитель и кавалер ордена Тан Чолмон. Фильм о Роберте Пальталлере смотрите в нашем эфире в субботу 23 сентября.

Иван Яськов