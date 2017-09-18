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Модернизация племенного дела в РА

Глава региона Александр Бердников провел выездное совещание в «Спецагроцентре» в Кызыл-Озеке. Основной вопрос - развитие племдела в Горном Алтае. Хозяйство сегодня располагает необходимыми земельными угодьями, кормовой базой. Имеется хорошее племенное поголовье, что позволяет полностью удовлетворить потребности в племенном материале всех видов скота. При этом производственные и хозяйственные помещения находятся в ненадлежащем состоянии, требуется обновление транспортного парка.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Сегодня мы посмотрели это хозяйство, которое, конечно, в упадке. Приняли решение с 2018 года заложить деньги в бюджет и привести в порядок материальную базу Агроплемцентра. Сделаем сеновалы, как положено, проведем ремонт, капитальный или посмотрим по возможности, строительство новой конюшни и самое, главное -сделаем лабораторию для проведения осеменения различного вида скота, чтоб люди знали, что здесь можно получить какие-то услуги».

Сегодня «Спецагроцентр» является преемником зонально-опытной станции по племенной работе и искусственному осеменению сельхозживотных. В настоящее время здесь разводят лошадей русской тяжеловозной породы, а в Онгудайском филиале - баранов-производителей. По словам главы региона, в Республике Алтай большое внимание уделяется вопросам развития агропромышленного комплекса и, в частности, выращиванию сельскохозяйственных животных.