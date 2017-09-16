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В Национальном музее открылась экспозиция, посвященная Чуйскому тракту

Великий шелковый путь, Чуйский тракт, М 52, а теперь Р 256. На выставке представлены уникальные фотографии, архивные документы, объёмный макет дороги. В этом году 95 лет с момента придания трассе Р 256 статуса дороги государственного значения.

Чуйский тракт - одна из самых живописных дорог. По версии журнала National Geografic он входит в пятёрку красивейших дорог мира. На этом макете вся трасса, которая проходит по нашему региону. Лампочками обозначены интересные места, а сам макет напоминает рельефы и очертания настоящей дороги. На торжественном открытии было отмечено, что сегодня это современная и одна из лучших автодорог страны.

РОБЕРТ ПАЛЬТАЛЛЕР, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Наиболее интересный, наверное, период это новейшая история, последние 12 лет. Чуйский тракт обновляется и обновляется в первую очередь по идее нашего руководителя А.В. Бердникова».

Среди прочего здесь представлена копия портрета проектировщика тракта Вячеслава Шишкова, выполненный знаменитым алтайским художником Григорием Чорос-Грукиным. А это памятник трудовому подвигу строителей. Сама же магистраль имеет огромную историю. 3 000 лет назад дорога была частью великого Шелкового пути.

РИММА ЕРКИНОВА, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им. А.В. АНОХИНА: «В курганах Алтая хранятся очень редкие образцы китайского шелка, бронзовые зеркала, в наших курганах алтайских. И у нашей принцессы Укок, на неё шелковая рубаха из Индии, это всё говорит о том, что дорога северное ответвление Шёлкового пути шло по Алтаю».

Экспозиция организована управлением Федеральных дорог "Алтай" и правительством республики.

ЯРОСЛАВ ДОЛИНСКИЙ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ "АЛТАЙ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА: «Год назад по инициативе А.В. Бердникова и И.Е. Левитина и Р.В. Старовойтова, это мой руководитель, руководитель федерального дорожного агентства, была задумана экспозиция в музее РА, посвященная дороге Чуйский тракт».

Эта экспозиция теперь будет полноценной частью национального музея. Она находится в зале, посвященном современной истории республики Алтай.

Иван Яськов