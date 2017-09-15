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Депутаты начинают работу над бюджетом

Порядок рассмотрения республиканского бюджета на 2018-ый и плановый период 19-20 годов. Для формирования главного финансового документа республики необходимо провести публичные слушания, а также внести изменения в ряд законодательных актов.

Эффективное управление государственными финансами - приоритет бюджетной политики на предстоящие годы. Традиционно профильный комитет вносит на рассмотрение Президиума постановление, которое и дает старт работе над бюджетом. Специальными комиссиями уже проведен ряд заседаний, где рассмотрены вопросы планирования.

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ ГС-ЭК РА: «Уже сегодня поступают многочисленные предложения и просьбы МО, общественных организаций и наших избирателей по проекту будущего бюджета. В этой связи, в рамках обсуждения основных параметров бюджета, просьба рабочим группам уделить особое внимание на поступившие наказы и обращения и, по возможности, найти решение при рассмотрении бюджета».

На встрече прозвучало мнение о необходимости внесения изменений в ряд законодательных актов, которые предусматривают сокращение неэффективных налоговых льгот и понижение налоговых ставок. Большая работа ведется и по увеличению собственных доходов. А до 21 сентября необходимо из числа парламентариев и членов правительства сформировать шесть рабочих групп.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Мы не первый год уже работаем в этом направлении, и причем положительно это сказалось, мы многие вопросы могли предварительно отработать».

Второй вопрос встречи был посвящен предстоящей 28-ой сессии. Вице-спикер отметил, что в ее повестку предлагается внести еще 5 дополнительных вопросов. Среди них: изменения в закон о ветеранах и полномочия органов госвласти в сфере недропользования.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - ЭЛ КУРУЛТАЙ РА: «В парламент главой РА, председателем правительства РА внесен проект закона о внесение изменений в закон РА "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями" по обеспечению государственной гарантией, реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования».

Здесь речь идет не только о дошкольном, но и о начальном, среднем, а также дополнительном образовании детей. 28-ая же сессия Госсобрания - Эл Курултай состоится 22 сентября.

Олеся Овсянкина