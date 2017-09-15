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В правительстве обсудили сохранение фауны РА

Требуют защиты. В правительстве региона под председательством Александра Бердникова обсудили сохранение фауны РА, внесенных в красную книгу. Проблемы снижения популяций редких видов млекопитающих и птиц стали основными вопросами встречи.

Снежный барс, манул, кабарга, которая теперь включена в региональную красную книгу. А также хищные птицы: соколы балабан и сапсан. Все эти виды требуют защиты. На особом контроле популяция алтайского горного барана, или аргали, который становится мишенью для браконьеров и любителей незаконной охоты. По данным Сайлюгемского парка, на территории региона около 1200 особей аргали. И по некоторым данным ежегодно погибает не менее 100 животных. Основная проблема на сегодняшний день состоит в том, что только 40% группировки держится на территории особо охраняемой территории, но основная часть никак не охраняется.

СЕРГЕЙ ПИЩУЛИН, ДИРЕКТОР ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «В нашей стране и на территории парка охота на горного барана запрещена. но всем известны так называемые "черные сафари". мы неоднократно обращали на это внимание и вы Александр Васильевич приняли наши замечание и дали соответствующее поручение. И активно включилось сразу и Погрануправление и МВД».

Из-за стабильного спроса на мускус снижается и численность кабарги с 1990 года она сократилась минимум в 4 раза. В настоящее время подорвана численность сокола-балабана. По мнению ряда исследователей, восстановить ее только лишь наладив охрану, уже невозможно. В настоящее время на территории Сайлюгема началась реализация проекта Всемирного фонда дикой природы по восстановлению хищной птицы на Алтае. Соколят подкладывают в гнездо диких соколов. Такой метод признан лучшим в мире и впервые используется в России.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ. ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Вот пока мы не создадим с сознании людей наших нетерпимость к этим варварам. Они живут на протяжении десятилетий в селах, районах, занимаются этим бизнесом, отлавливают и все это на глазах местного населения. Надо более предметно работать на местах, в том числе заниматься пропагандисткой работой с населением, появляться в СМИ, называть вещи своими именами. Тема –важная, актуальная, даже не потому что президент год экологии объявил, хотя это явилось посылом объективным, но вы согласитесь, что никто системно этим не занимался. Проблемы существуют и они носят характер невозврата к первоначальной ситуации».

Да, угрозы для краснокнижных видов животных и птиц весьма различны и требуют комплексного подхода. Глава региона дал поручение создать рабочую группу с дальнейшим внесением конкретных предложений от каждого МО по охране и защиты редкой фауны Горного Алтая. На заседании рассмотрели и вопросы по сохранению растений занесенных в красную книгу и вопросы по добыче и реализации лектехсырья и дикоросов.