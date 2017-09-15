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«Кросс наций» в РА стартует в 11 часов в Майме

Традиционный старт осени. В предстоящую субботу РА примет участие в «Кроссе Наций». Соревнования состоятся в Майме на стадионе «Дружба».

В них могут принять участие физкультурники и спортсмены любого уровня подготовки. Торжественная церемония открытия начнется в 11.00 часов. А затем участники кросса выйдут на старт на 4 дистанции. Соревнования будут проходить в 10 возрастных группах. В прошлом году в «Кроссе Наций» приняли участие более 1 400 человек. Это спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями, общественные деятели. В этом году 84 региона России заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии.