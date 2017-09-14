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В столице РА состоялся турнир по легкой атлетике

На призы известной спортсменки. На Стадионе «Спартак» состоялся открытый турнир по легкой атлетике на призы Елены Аржаковой. Наша землячка -мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в беге на 800 метров. Участники турнира состязались на дистанции тысяча метров в двух возрастных группах.

Торжественное построение и напутственные слова от той, кто одержал немало побед и сегодня служит достойным примером для этих ребят, которые решили сделать спорт неотъемлемой частью своей жизни. Чемпионка Европы, финалистка Олимпийских игр в Лондоне, наша землячка Елена Аржакова второй год подряд находит в своем плотном графике время, чтобы приехать на малую родину и встретиться с юными спортсменами.

ЕЛЕНА АРЖАКОВА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ: «В сентябре получается, у меня заканчивается мой подготовительный сезон, проходят все мои соревнования, которые должны были пройти и нас отправляют на заслуженный отпуск. И приезжаю я сюда на Алтай и по возможности провожу такие мастер-классы. Но, конечно, это удается не каждый год, вот это уже второй год получается».

Если в прошлом году - это были мастер-классы, то в этом - это полноценные соревнования на призы мастера спорта международного класса. Две возрастные группы: с 2001-2004 годы, а также 2005-ый и старше. Желающих принять участие в турнире оказалось немало.

ВЯЧЕСЛАВ ЖДАНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ЕЛЕНЫ АРЖАКОВОЙ: «Несмотря вот на такую холодную погоду, сегодня очень холодно, но тем не менее, уже Лена сегодня у них провела беговую разминку, сейчас будет бег на 1000 метров».

Тысяча метров, это средняя дистанция, где в одинаковой степени важны, как скорость, так и выносливость. Здесь имеет большое значение и умение противостоять наступающей усталости и увеличивать скорость к финишу. Эта трудная задача порою под силу только хорошо подготовленным бегунам.

Несмотря на трудности Ярослав пришел первым, в старшей группе мальчиков первое место завоевал Амаду Баин. У девочек 2001-2004 года рождения - на первой ступеньке пьедестала Екатерина Евдокимова. А Аделина Джабатаева, не просто победила в младшей группе, но и пробежала дистанцию на 8 секунд быстрее, чем спортсменка из старшей.

Олеся Овсянкина