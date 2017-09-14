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Произошли кадровые изменения в региональном правительстве

Министром культуры РА назначена Ольга Антарадонова. Соответствующий указ подписан главой региона Александром Бердниковым. Кроме того руководителем инспекции по государственной охране объектов культурного наследия стал Сергей Очурдяпов.

Представляя Ольгу Антарадонову коллективу министерства и руководителям подведомственных учреждений, Александр Бердников отметил, что нового министра отличают такие качества, как коммуникабельность, способность ладить с людьми, выстраивать взаимоотношения в коллективе, избегать конфликтных ситуаций, в то же время при необходимости проявлять твердый характер. Ранее пост министра культуры занимал Эжер Малчинов, который ушёл в отставку.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В министерстве культуры, в подведомственных учреждениях складывалась не то чтобы ненормальная обстановка, не совсем был желаемый морально-психологический климат на протяжении ряда лет. Я благодарен за совместную работу абсолютно искренне Кончеву Владимиру Егоровичу, он много сделал для сохранения, и самое главное -умножения наших культурных достояний и достижений. Работал Эжер Алексеевич Ялбаков, но я пригласил его на другую должность, сейчас он работает на другой работе. Был назначен Эжер Николаевич Малчинов, но немножко не пошло. Поэтому было принято такое решение, сказать ему слова благодарности и подыскать другую работу».

Что касается назначения нового министра, то коллектив министерства культуры поддержал решение главы и выразил надежду на плодотворную работу. Ольга Антарадонова - 1982-года рождения, окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления. Предыдущее место работы - заместитель министра труда, социального развития и занятости населения.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Она по образованию финансист, экономист. Знает хорошо вопросы финансовой деятельности, обладает организаторскими способностями, умением складывать ситуации и при возникновении напряжения направлять их в нужное русло».

Здесь же глава республики Александр Бердников представил руководителя нового ведомства - государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Им стал Сергей Очурдяпов.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «В соответствии с указом президента было принято решение о создании в субъектах РФ государственных инспекций по охране культурного наследия. То есть археологических памятников, памятников культуры. Раньше эти функции выполняло наше агентство республиканское, но с учётом внимания к области культуры президента страны было принято такое решение. Мы создали тоже государственную инспекцию, во исполнение федерального закона, которая будет контролировать исполнение законодательства в области охраны памятников культуры всеми хозяйствующими субъектами. Мы посовещались, посоветовались, изучили ситуацию и приняли решение назначить на эту должность Очурдяпова Сергея».

Сергей Очрудяпов работал директором природного парка «Зона покоя «Укок», председателем республиканского объединения работодателей учреждений образования, директором национального музея, шеф-редактором Радио ГТРК «Горный Алтай», избирался депутатом Республики Алтай.

Иван Яськов