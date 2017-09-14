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В Улаганском районе завершатся заготовка кормов

О подготовке к зиме. В этом году в республике необходимо заготовить корма на площади 186 тыс. га. В предстоящую зимовку хозяйства региона должны войти с поголовьем 455 тыс. условных голов. Учитывая то, что начало лета было засушливым, специалисты ожидают снижение урожайности кормовых в ряде районах. Глава Александр Бердников дал поручение Минсельхозу разработать дорожную карту по созданию резервного кормового фонда в Республике Алтай.

Урочище Кам-Тыт находится в семи километрах от Улагана. Расстояние не слишком и большое, но добираться -сложно, особенно в непогоду. Айвар Олчонов держит здесь КРС, табун лошадей. Работает со старшим сыном. Совсем недавно получил грант на 1,5 миллиона рублей. На эти деньги фермер собирается приобрести трактор. "Только вот с заготовкой сена не совсем получается", говорит он.

АЙВАР ОЛЧОНОВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА: «В мае были морозы, а затем была жара. Поэтому все сгорело. Теперь приходится покупать только. С покоса 10 машин было. В этом году машину только сделали, и все. Остальное все сгорело».

Сейчас они разгружают сено, которое купили по 2 тысячи рублей за рулон. Для этого сдали несколько коров. "Надо покупать еще, чтобы спокойно войти в зимовку", говорит сельчанин. В целом в Улаганском районе весенне-полевые работы закончили в срок. Вспахали и засеяли земель на 52% больше, чем в прошлом году, а это 873 га. Но травостой выгорел, практически на 70%. А в зимовку в муниципалитете должны войти с поголовьем в 51 тыс. условных голов.

НИКИТА САНИН, ГЛАВА МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «Потребность в кормах - 30 тысяч тонн. Из них мы планируем всего 10 тысяч взять, остальные 20 тысяч тонн придется завозить из других, нижних районов. стык В этом году завоз уже начался из Шебалинского, Майминского районов, Алтайского края. Наша задача-сохранить поголовье. С учетом горькой практики прошлой зимы заранее начали готовиться».

Действительно, прошедшая зима была суровой. Это доставило массу хлопот сельчанам. На помощь пришли республиканские власти. По распоряжению Главы Александра Бердникова малообеспеченным, многодетным семьям были направлены средства на приобретение кормов. К тому же были возмещены транспортные расходы. На эти цели району выделили 2 миллиона 300 тысяч рублей. Сегодня же заготовка кормов в высокогорном муниципалитете подходит к концу. И уже сейчас можно сказать, что фермерам придется нелегко. Тем не менее, поголовье скота они намерены сохранить.

Ырысту Маркитанов