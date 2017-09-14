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Социальный проект из РА «Кочевник» удостоен награды на всероссийской выставке

Он был представлен на VIII -ом форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьей!», который состоялся в Мурманске. Проект «Кочевник» проходил в Кош-Агачском районе. В течение недели социальные работники, психологи, логопеды и воспитатели выезжали на отдаленные животноводческие стоянки.

Они проводили встречи, мастер-классы с родителями, игры с детьми чабанов. Также на форуме в Мурманске была представлена программа ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Она помогает родителям, воспитывающим детей инвалидов, социализировать их в обществе. Вместе с тем, на торжественном закрытии выставки-форума делегация РА удостоена диплома в номинации «Наше лето» за эффективную реализацию социально-реабилитационных программ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.