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Программы ГТРК "Горный Алтай" смогут увидеть во всех селах РА

Теперь в цифре. Программы ГТРК "Горный Алтай" смогут увидеть во всех селах региона. До 1 октября республика Алтай будет оснащена объектами цифрового вещания. Эта программа реализуется по всей России. Одними из первых выпуск местных новостей в цифровом формате увидели жители села Карасук.

ОЛЕСЯ ОВСЯНКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «Небольшой населенный пункт в составе Кызыл-Озекского сельского поселения. Здесь проживает более 300 человек. И для них при отсутствии сотовой связи и интернета единственная возможность получать оперативную и достоверную информацию о наиболее значимых событиях в жизни республики, это, конечно, телевидение. И поэтому сегодняшнее событие знаковое для всего населения села Карасук».

Работник местной библиотеки Татьяна Крупнова первая в селе получала информацию извне из газет. Как минимум недельной давности информация ранее в Карасуке считалась актуальной. «С приходом цифры все изменится», уверена Татьяна.

"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации" под таким названием реализуется федеральная целевая программа. Говоря проще - передачи ГТРК "Горный Алтай" отныне будут выходить в составе 10 цифровых программ. А это совсем иное качество, да и охват телезрителей увеличивается в разы. Всего в республике 147 объектов цифровой сети - и один из них - Карасук.

ЮРИЙ ДЕМИН, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА РТРС "РТПЦ РА": «Этот населенный пункт Карасук, с которого мы начинаем, хотя все эти работы будут вестись по всей РА. На сегодня бригады выезжают и ведут работы в Онгудайском, Усть-Канском, Чойском и Майминском районах».

Цифровую сеть у нас в республике начали строить еще в 2011 году. Параллельно работала и аналоговая сеть. Теперь же, с проведением монтажа и настройки оборудования, программы ГТРК будут смотреть во всех населенных пунктах. И стоит отметить, что всё это - важное событие для всех субъектов страны. Причем переход на цифровое вещание это и инициатива и прямая поддержка первого лица государства.

Стопроцентный переход программ ГТРК на цифру завершится уже в конце этого месяца. И как такового аналогового вещания не станет уже через год. Так что - успевайте приобретать телевизоры для приема цифровых программ, либо же - специализированные приставки. При возникновении вопросов квалифицированную консультацию можно получить в Центре поддержки по адресу:

пр. Коммунистический , 76 - здание ЦУМа, либо по телефону в Горно-Алтайске 2-23-00