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«Единая Россия» подводит итоги муниципальных выборов

16 из 21-го. Именно столько членов "Единой России" получили безоговорочное доверие граждан на выборах депутатов в городской совет. На пресс-конференции представители партии подвели итоги избирательной кампании - 2017.

На один мандат в Горно-Алтайске претендовало 7 человек. Кандидаты от «Единой России» одержали победу на всех десяти одномандатных округах по выборам в Горно-Алтайский городской Совет депутатов. По спискам у них в активе 6 мандатов.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В ГС-ЭК РА: «16 человек из 21 присутствуют в составе нового городского совета. Против предыдущего депутатского корпуса, на одного человека даже больше, это хороший результат, поэтому большое всем спасибо».

Отметим, в городе по партийным спискам «Единая Россия» получила поддержку более 47% избирателей, ближайшие конкуренты от партии КПРФ смогли набрать чуть больше 19%. Явка избирателей в Горно-Алтайске была одной из самых высоких среди городов России и составила более 30%.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Надо отметить, что борьба была острой и конкурентной. 5 партий, 70 кандидатов на пост депутата горсовета. Победили сильнейшие и достойные кандидаты».

Победа далась не случайно. В период выборной кампании кандидаты Единой России провели огромное количество встреч с населением Горно-Алтайска. Где прозвучало очень много просьб и наказов в адрес администрации. Так что, начатая работа на этом не заканчивается и будет продолжена.

ЮРИЙ НЕЧАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: «Я считаю, что это доверие наших жителей города и думаю, что те депутаты, которые прошли от партии «Единая Россия», оправдают доверие и будут работать на жителей Горно-Алтайска и РА».

В 30-дневный срок с момента утверждения официальных результатов выборов, депутатским корпусом будет созвана первая организационная сессия, на которой будет избран мэр Горно-Алтайска.