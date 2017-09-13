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«Алтам» представит новый хореографический спектакль

"Чудесная башмачница". Хореографический спектакль по мотивам пьесы Гарсиа Лорка готовят артисты «Алтама». Премьера Государственного национального театра танца и песни посвящена 20-летию образования коллектива. Режиссер постановки - Заслуженная артистка Российской Федерации Айана Шинжина.

Яркие костюмы и выразительный язык танца. Артисты "Алтама" готовятся к премьере. «Чудесная башмачница», написанная в начале 20 века обретает современные краски и предстает в виде хореографического спектакля на алтайской сцене.

АЙАНА ШИНЖИНА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ "ЧУДЕСНАЯ БАШМАЧНИЦА", ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: «В основе хореографического спектакля лежит пьеса испанского драматурга. Это добрая комедия, с понятным простым сюжетом, за которым, конечно, скрыта драма разрыва реальности и иллюзий, те это притча о человеческой душе, о женском нраве».

На сцене главный герой – пожилой башмачник, одержимый любовью к молодой жене - восемнадцатилетней девице с ангельской внешностью и характером мегеры. Скандалы, вопли, придирки - она устраивает своему супругу воистину невыносимую жизнь. Без слов, на языке танца.

АК-АЙ ШИНЖИНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ РОЛИ: «Сначала я думала, что ее будет сложно играть, потому что мягко говоря она эмоционально нестабильна, как мне сначала показалось, но потом разработав ее портрет внутри себя психологический, я стала ее больше понимать. Я поняла, что на самом деле каждая девушка является именно таковой какая она и есть, в той или иной ипостаси своей жизни».

Ак-Ай Шинжина - профессиональная балерина, за плечами которой 5 летний опыт московской государственной академии хореографии и практика выступлений за рубежом.

В этом спектакле она и балетмейстер-постановщик. И это ее не первая работа как постановщика, в 2013 году она ставила спектакль «Штамп или остаться самим собой».

Сейчас завершается работа над декорациями. Эскизы костюмов героев спектакля создавала Айана Шинжина. Музыка композитора Александра Трифонова, а трехплановую «ажурную» сценографию создал художник Алексей Дмитриев. Реквизит и бутафорию – Вера Плищенко.

Все это стало возможным благодаря средствам, заработанным «Алтамом» на летних гастролях. Каждый созданный образ многогранен и уникален, это выражается в костюмах, гриме и, конечно, игре артистов.

Пьеса в двух действиях из 12 картин, со множеством танцевальных партий. Здесь сочетаются безупречная хореография, эффектные декорации и отточенное мастерство исполнителей. Премьера спектакля «Чудесная башмачница» состоится 15 сентября.

«Алтам» приглашает всех любителей искусства на новую постановку.

Анна Скороходова