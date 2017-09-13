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Пьянству – бой!

В сентябре в России отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Бороться с чрезмерным употреблением алкоголя в нашей стране начали более века назад. Однака такая проблема существует и сегодня. Специалисты отмечают, что большинство зависимых людей, сами осознают, что они больны и обращаются за помощью. В таких случаях лечение наиболее эффективно.

По данным всемирной организации здравоохранения, границы потребления спиртного, после которого начинается деградация личности - 8 литров на человека в год. В России же количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляет 18 литров в год. Это выходит далеко за пределы нормы. В 2016 году на учете в республиканском наркодиспансере состояло 2 124 человека. На сегодня, это число уменьшилось. В подавляющей массе алкоголизмом страдают мужчины. Однако встречаются и женщины. В стационаре всегда лежат пациенты. И методы лечения для всех разные.

АЛЕКСЕЙ ЕЖОВ, ВРАЧ-ПСИХИАТР ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: «Длительное употребление алкоголя приводит к тому, что голова у нас начинает работать неправильно, человек этого даже не понимает, что с ним происходит, как он себя ведет. Такие случаи тяжелы в коррекции, лечение длительное, тяжелое и как правило результат имеет небольшой эффект. В итоге человек остается не в лучшем состоянии, чем он был».

Многих быть трезвыми обязует работа. Например, водители всех учреждений Горно-Алтайска ежедневно проходят предрейсовый осмотр нарколога с раннего утра. В день приходит более 30 человек. Процедура для них уже привычная.

На работу только трезвым. Тем более за руль автомобиля. Ведь сегодня по статистике: больше половины ДТП совершается именно в нетрезвом виде. По данным ВЦИОМ, абсолютными трезвенниками себя считаю больше трети жителей нашей страны. Активную борьбу с алкозависимостью Минздрав ведет уже больше 10 лет, за это время на трезвый путь встали миллионы россиян, а смертей от спиртного и его последствий стало меньше.