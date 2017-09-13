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«Всемирное природное наследие. Алтын-Кёль. Телецкое озеро»

Под таким названием в парламенте РА открылась выставка. Уникальные фотографии предоставлены Алтайским биосферным заповедником. Мероприятие посвящено Году экологии, 100-летию Заповедной системы России и 85-летию Алтайского заповедника.

Неизведанные глубины, таинственный мир озера, красота прибрежной природы и необычайные обитатели водоема. На выставке Алтайского заповедника представлены 24 фотографии. Президент России Владимир Путин назвал Телецкое озеро одним из уникальных природных символов нашей страны. На открытии было сказано много слов об уникальности этого природного объекта, и важности его сохранения. Здесь также отметили и вклад коренного народа Алтая в его сохранение.

ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ: «Столь важное мероприятие по сохранению Телецкого озера находится на контроле у ГС- ЭК РА. В этих стенах придется много работать для того, чтобы сохранить Телецкое озеро и решить все вопросы на законодательном сопровождении».

ПАВЕЛ ТЕРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ- ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «Президент объявил озеро символом России наряду с Байкалом и Волгой. Президент поставил задачу сохранить. Это ответственность и вопросы экологии».

Эти фотографии впервые выставлены в таком виде. Большинство работ предоставили дайверы, работающие на Телецком озере, в том числе, на заповедной акватории в рамках партнёрских программ и проектов Алтайского биосферного заповедника.

Выставка продлится до конца месяца.

Марина Кулеева