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Завтра в Горно-Алтайске пройдет открытый турнир по легкой атлетике

На призы известной спортсменки. 13 сентября на стадионе «Спартак» состоится открытый турнир по легкой атлетике на призы Елены Аржаковой. Наша землячка -мастер спорта международного класса, начинала тренироваться у тренера Вячеслава Жданова. Она чемпионка Европы в беге на 800 метров. Участники турнира будут состязаться на дистанции тысяча метров. Соревнования пройдут в двух возрастных группах.