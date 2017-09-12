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В Туньже добились оборудования дополнительных остановок

Безопасность детей прежде всего. Школьники села Туньжа Чойского района вынуждены добираться до остановки автобуса практически по проезжей части. Прокуратура в судебном порядке добилась оборудования дополнительных остановок.

50 школьников из села Туньжа обучаются в районной школе. Их каждый день доставляют на автобусе туда и обратно. Однако в селе только одна остановка для высадки и посадки пассажиров и та в центре. Дети, которые живут на окраине вынуждены ежедневно передвигаться до нее по обочине дороги, не оборудованной тротуарами, что создает непосредственную угрозу их здоровью.

Родители школьников обратились к депутатам районного совета с просьбой оказать содействие в решении проблемы - оборудовать еще одну остановку. Те в свою очередь обратились в прокуратуру. Выступая в защиту прав детей, прокурор обратился в Чойский суд с исковым заявлением к районной администрации.

РУСЛАН ЕКЕЕВ, и.о. ПРОКУРОРА ЧОЙСКОГО РАЙОНА: «Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На муниципалитет возложена обязанность определить и оборудовать дополнительные места для школьников, проживающих в селе Туньжа».

Ответчик не согласился с судебным решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Судебной коллегией Верховного Суда Республики Алтай решение Чойского районного суда оставлено без изменения.