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Грани сотрудничества

Глава Республики Алтай Александр Бердников и Президент Татарстана Рустам Минниханов, посетивший Горный Алтай, провели рабочую встречу. Руководители субъектов обсудили взаимодействие двух регионов. Торгово-экономические отношения, возобновление авиасообщения и сохранение снежного барса.

Встреча Александра Бердникова и Рустама Минниханова состоялась в Национальном театре. Здесь президенту Татарстана показали видеопрезентацию туристического и инвестиционного потенциала Республики Алтай.

РУСТАМ МИННИХАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА: «Нам очень приятно, что здесь живут предки, ну история так говорит. Многие цивилизации вышли вот с этой прекрасной земли. Ну и на самом деле уникальность природы, приятные, хорошие люди, открытые. Серьёзная инфраструктура, которая за последние годы, благодаря руководству нашей страны реализуется - преобразила республику. Сегодня она уже конкурента - 2 млн туристов».

Кроме того Рустам Минниханов отметил, что они заинтересованы в том, чтобы восстановить прямое авиасообщение Казань – Горно-Алтайск. Здесь же обсудили торгово-экономических отношения и в целом общие точки соприкосновения.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «При совместной работе в Москве с федеральными органами власти у нас будут продвигаться многие вопросы. Это и авиасообщение, и развитие туризма, развитие нашего биоформацевтического кластера с использованием нашего потенциала, пантовых препаратов, лекарственных трав. Сформировать новую концепцию оздоровительного туризма. Представители команды Рустама Нургаливевича - руководители крупных компаний входящих в 10 самых топовых компаний РФ, обладающие огромным финансовым потенциалом, конечно, они приехали тоже не зря, и какие-то вещи будем в последствии обсуждать».

Ещё один из вопросов – сохранение снежного барса. В России осталось не более 70 этих редких кошек, почти половина из них живет в Горном Алтае. Ирбис изображен на гербе Татарстана и очень важен для местных жителей как символ. Здесь уже в следующем году появится питомник, где будут выращивать краснокнижных котят. На волю подросших животных будут выпускать на волю в горах Алтая. Рустам Минниханов рассказал, что Минприроды России поддерживает этот проект и пообещал, что будет приезжать «проведывать» барсов.

Далее для президента Татарстана провели экскурсию по Национальному музею. Во время посещения Рустам Меннинханов отметил, что в Казанском Кремле необходимо подготовить экспозицию, посвященную Алтаю, с историей которой перекликается история татарского народа.

Иван Яськов