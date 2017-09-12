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В Улаганском районе готовы к отопительному сезону

Социальные учреждения Улаганского района полностью готовы к предстоящей зиме. Завозится уголь, мазут, а дрова заготовили уже летом.

Район высокогорный, природные условия - суровые. Где-то может быть теплее, где-то и прохладнее. И это летом. А вот зимой всегда стоят морозы. -40 - это практически нормальная температура для этих мест.

Поэтому тщательная подготовка к зиме - жизненная необходимость. Акташ. Не секрет, что несколько лет назад здесь не раз возникали проблемы с теплом. Иногда мазута не было в полном объеме, то качество топлива оставляло желать лучшего. И только в последние годы ситуация начала кардинально меняться. И республиканские и районные власти прилагают немало усилий, чтобы акташцы не мерзли. Летом на ремонт котельной выделили из республиканского бюджета 1 млн. 800 тысяч рублей.

3 котла полностью готовы к работе. Завезли сюда и мазут, более 430 тонн. Это котельная же обслуживает больницу, амбулаторию, школу, детские сады, военкомат, музыкальную школу. Во время поездки в район руководитель региона Александр Бердников выделил 2 миллиона 400 тысяч, чтобы подключить 2 многоквартирных дома, которые остались после Погрануправления, к центральной котельной. Прошлой зимой жители мерзли. Теперь же провели теплотрассу, а это более 250 метров. В целом социальные учреждения района готовы к холодам.

НИКИТА САНИН, ГЛАВА МО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН": «К отопительному сезону мы готовы. Все социальные учреждения района имеют 45-дневный запас угля. Дрова мы заготовили на 100%, а это 1 200 кубометров дров, 2 200 тонн угля».

Отопительный сезон в Улаганском муниципалитете начинается уже в середине сентября. "Эти сроки будут выдержаны, все социальные объекты будут обеспечены теплом", заявляет руководство района.