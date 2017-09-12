Вести Эл Алтай. 11 09 2017. 20.45

«Диалог в прямом эфире»
На радио «России Горно-Алтайск» стартует новый проект, где тему разговора определяют радиослушатели.
15 сентября первый гость студии радио России Министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин.
Задать свой вопрос Министру можно уже сейчас. Позвонив по телефону 8(38822) 2-21-23 или оставив вопрос на официальном сайте ГТРК «Горный Алтай» www.elaltay.ru
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