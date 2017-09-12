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Юные футболисты РА в пятерке лучших сборных страны

В Волгограде завершились Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» среди спортсменов 2002-2003 годов рождения. Право оспаривать главные призы получили 70 команд, а это более 1000 человек. Юношеская команда «Спартак» впервые выступала на турнире такого уровня и заняла 4 место.

Всероссийский футбольный турнир «Кожаный мяч» проводится вот уже 53 года и входит в число самых массовых и популярных соревнований. В этом году в Волгограде в спорткомплексе "Зенит" 14 юношей из РА сыграли ряд жарких матчей с лучшими сборными со всех уголков России.

Участников соревнований разделили на 16 подгрупп. В нашей, кроме ребят из РА, было 4 команды. В играх на выбывание «Спартак» обыграл несколько команд, но в полуфинале проиграл сборной из Кстово со счетом 1-2. В борьбе за третье место в упорном противостоянии верх с минимальным преимуществом одержали футболисты из Мурманска со счетом 0:1. Представитель нашей команды Иван Жерновенко был назван лучшим вратарем турнира.

Попасть в число сильнейших команд турнира, где участвовали более 70 сборных, это большое достижение. В будущем ребята планируют попробовать себя и во взрослом футболе. Сейчас в Ейске проходят всероссийские соревнования «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе, в них также принимают участие юные футболисты из РА.