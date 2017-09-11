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Предварительные выборы прошли в ряде отдаленных и труднодоступных сел

В Курмач-Байгольском сельском поселении выбирали главу села и депутатов сельсовета. Членам же избиркома и нашей съемочной группе пришлось преодолеть 5-тичасовой путь верхом на лошадях, чтобы дать возможность проголосовать жителям Суранаша, входящего в состав поселения.

Два перевала, горная река, болото и пять часов верхом - и это только в одну сторону. Такой путь преодолела участковая избирательная комиссия из Курмач-Байгола. А все для того, чтобы своим конституционным правом смогли воспользоваться жители Суранаша.

Отдаленный Суранаш входит в состав Курмач-Байгольского сельского поселения. И здесь, на этих выборах - формировался новый состав сельсовета, а также избирался глава поселения. Село в 8 дворов, в 25-ти километрах от последней проходимой автодороги. Далее - путь только на конях.

Здание Суранашского ФАПа. Именно здесь расположился выездной участок. Кабинет фельдшера стал на время местом работы членов избиркома, соседняя процедурная - тайная комната для голосования.

Выборы в Суранаше прошли досрочно. В выборах Главы Курмач-Байгольского сельского поселения приняли участие 99 человек, из них 10 суранашцев.