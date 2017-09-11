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Выборы-2017

Итоги единого дня голосования подводят в стране. 10 сентября в РА состоялись 18 муниципальных выборов. Среди них выборы депутатов городского совета, Усть-Коксинского районного совета, а также выборы глав сел: Онгудай, Манжерок, Усть-Муны, Иня, Курмач-Байгол, Чепош. В десяти селах состоялись выборы или довыборы местных депутатов.

С 8 утра на территории Горно-Алтайска открыли свои двери 22 избирательных участка. В основном они расположились в образовательных учреждениях столицы региона. К этим выборам город подготовился основательно, все для удобства горожан.

ИННА ЛОБАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: «Для удобства избирателей избирательные участки перенесены на первые этажи. Обеспечен подход для избирателей с ограниченными возможностями. Те, кто не может прибыть на участок, будут организованы выезды для голосования вне помещения».

За каждом из 22-х участков города закреплено определенное количество улиц. Для избирателей в принципе ничего нового: паспорт, бюллетень, кабинка. И уже после документ с отмеченным кандидатом отправляется в так называемый КОИБ. Один из городских участков во время голосования посетили не только парламентарии региона, но и депутаты Госдумы РФ.

ЕВГЕНИЙ КАСЬЯНЕНКО, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ: «Конечно, результаты важны. мы будем за ними внимательно смотреть. потому что уверены - люди должны сделать правильный выбор. Они должны оценить работу в целом, которая проводится в вашем замечательном городе».

Что же жду горно-алтайцы от работы нового состава городского совета депутатов? Мы опросили несколько уже проголосовавших избирателей. Как оказалось жителей волнуют самые обычные и насущные проблемы: благоустройство, дороги, подключение газа, тарифы ЖКХ, забота о пенсионерах. И многие надеются, что кандидаты оправдают их надежды.

Предварительные итоги выборов вы можете увидеть на своих экранах. Так, определились главы 6-ти сельских поселений: в Онгудае победил ЭЗЕНДЕЙ ТЕПУКОВ, в Манжероке АЛЕКСАНДР КОРЧУГАНОВ, в Усть-Мунах АНДРЕЙ ЕЩЕВ, в Ине ИГОРЬ АТКУНОВ, в Курмач-Байголе ВЯЧЕСЛАВ ПУСТОГАЧЕВ, в Чепоше ЛИДИЯ ПРАДЕД.

По выборам депутатов Усть-Коксинского райсовета по одномандатному округу наибольшее количество голосов набрали: СВЕТЛАНА СУЛЬЯНОВА, АНАТОЛИЙ ИСОВ, НИКОЛАЙ МИШИН, ОЛЕГ АКИМОВ, ИВАН ЩЕРБАКОВ, СВЕТЛАНА МАЙМАНОВА, ДМИТРИЙ БАСАРГИН, ЗИНАИДА ЛОПАТИНА, ИЛЬЯ ЩЕГЛОВ, МАРГАРИТА ХОМЯКОВА, СЕРГЕЙ УХАНОВ.

По выборам депутатов Горно-Алтайского горсовета по одномандатному округу победу одержали: ВЛАДИМИР ЧЕЛЧУШЕВ, ВЛАДИМИР КОНЧЕВ, ЭКЕНЕ ПЕКПЕЕВ, ГАЛИНА ЗЫРЯНОВА, ИГОРЬ ЯИМОВ, ЭЖЕР ТАТИН, ПЕТР ПОПОШЕВ, ВЛАДИМИР ГАЛКИН, ЮРИЙ НЕЧАЕВ, АЛЕКСАНДРА КОШКИНА. О том, как в регионе проходил Единый день голосования, прямом эфире ГТРК "Горный Алтай" рассказал Председатель ресизбиркома Дмитрий Степанов.

По итогам голосования большинство мандатов в городском совете получат выдвиженцы «Единой России», на втором месте КПРФ, на третьем и четвертом – «Родина» и ЛДПР.

С подробными результатами выборов жители республики смогут ознакомиться на сайте ресизбиркома.

http://www.altai_rep.izbirkom.ru/

Владимир Виноградов