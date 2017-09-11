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В РА с рабочим визитом находится президент Татарстана Рустам Минниханов

На границе республики гостя приветствовал глава Александр Бердников. По-русской и алтайской традиции хлеб-соль, боорсоки, чегень. Рустаму Минниханову подарили алтайскую шапку и национальный костюм. Одним из главных моментов первых минут встречи - осмотр памятного знака "Алтай сердце Евразии". Он передан нашему региону от дружественного Татарстана в год 250-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского Государства. Этот знак создавался по инициативе первого президента Татарстана Минтимира Шаймиева, как знак дружбы и взаимопонимания между народами.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Мы еще раз приветствуем вас и в вашем лице весь великий татарский народ, который внес неоценимый вклад в тот период, когда в России было очень сложно и татарский народ и руководство Татарстана, а вы в то время уже были на первых ролях, внес неоценимый вклад в стабильность и межнациональное согласие нашей великой РФ».

РУСТАМ МИННИХАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: «Мы с удовольствием сегодня здесь и мы видим этот знак, который в 12-м году был по-моему установлен. И общие проекты, которые мы сегодня в части археологии и истории ведем, я надеюсь, что наш визит даст дальнейший толчок в сближение наших субъектов, мы будем взаимополезны».

Рядом с памятным знаком "Алтай сердце Евразии" делегация высокопоставленных гостей и первые лица региона приняли участие в посадке деревьев. Было высажено 6 саженцев кедра как доброе намерение в дальнейшем сотрудничестве. Прикосновение к сакральному камню Бай-Таш и фото на память также в рамках программы. Отметим, что в этот день в Национальном театре прошла презентация инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе, а также состоялась встреча с главой РА Александром Бердниковым.