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«Таврида» - 2017

08tavrida В Крыму состоялась смена молодых журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума проходившей при поддержке Общероссийского народного фронта. 2 представителя от РА, принимавшие участие в работе, поделились впечатлениями от поездки на пресс-конференции.

Таврида - это идеальная площадка для изучения тонкостей телевидения, интернета, радио, печатных СМИ, говорят участники - Юлия Кушнарёва и Евгений Каланов. С начинающими молодыми журналистами делились опытом ведущие журналисты России. Так же в рамках форума свои проекты презентовали координаторы проектов ОНФ. На протяжении нескольких дней проходило общение. Много новой полезной информации ребята узнали о возможностях СМИ в интернет-пространстве.

Молодые журналисты, блогеры, редакторы – практики медиасферы. Всего в работе смены форума «Таврида» приняли участие более 300 человек.

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