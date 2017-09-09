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В ГАГУ открыли выставку, посвященную 200-летию М.Чевалкова

Просветителю Алтая посвящается. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Чевалкова. В Горно-Алтайском государственном университете открылась выставка, посвященная этой дате. В экспозицию вошли редкие произведений Чевалкова на русском и алтайском языках, документы из государственных архивов Томской области и Алтайского края, а также научные статьи, посвященные основателю алтайской литературы.

"Духовный путь Богопознания Михаила Васильевича Чевалкова". Выставка с таким названием открыла двери всем желающим, интересующимся деятельностью и творчеством выдающегося земляка. Священнослужитель-миссионер, протоиерей, основоположник алтайской письменности и литературы – и все это о Михаиле Чевалкове.

Открытие выставки состоялось в здании Факультета алтаистики и тюркологии ГАГУ. Именно здесь в 19 веке находилась мужская миссионерская школа. Посмотреть на представленные материалы пришли студенты и преподаватели ГАГУ, учителя и старшеклассники городских школ, краеведы и священнослужители. Узнать и прикоснуться к творчеству и жизни знаменитого просветителя Алтая смогут все желающие.

Оригиналы документов, представленных здесь находятся в библиотеках и государственных архивов Барнаула, Томска, Санкт-Петербурга. Наш земляк является автором около 50 произведений, среди которых переводы стихотворений, богословские тексты, автобиографическая повесть.

Собрать же полную биографию и историографию Михаила Чевалкова исследователям предстоит в будущем.

ЛАРИСА МУКАЕВА, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ РОССИИ ГАГУ: «К сожалению, на сегодняшний день у нас нет фундаментальных исследований, посвященных М.В. Чевалкову. Наша выставка станет первым таким весомым вкладом для того, чтобы в будущем появились монографии и труды, посвященные Чевалкову».

Все экспонаты можно взять в руки: посмотреть, почитать, изучить. Организаторы отмечают, что могут предоставить все имеющиеся оцифрованные материалы в пользование каждому посетителю до 17 октября.

Анна Скороходова