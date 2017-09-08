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Алтайская студия мальчиков ведет набор одаренных детей

Прикосновение к искусству. Алтайские национальные инструменты, горловое пение, музыкальная грамота и даже живопись. Алтайская студия мальчиков ведет набор одаренных детей. Художественному руководителю Владимиру Кончеву и педагогам студии на протяжении почти 15 лет удается обычных мальчишек приобщить к миру прекрасного.

Чувство ритма, музыкальный слух и голосовые данные. Важно, чтобы у ребенка все это было. Прослушивание проходит очень тщательно, ведь успех обучения зависит именно от природных данных ребенка. Решение поступить в Алтайскую студию мальчиков, как правило, принимают взрослые. Для детей такая школа дает только положительный результат.

Эти мальчишки только начинают свой творческий путь, но уже стали частью большой семьи студии. В скором времени они так же, как и многие выпускники, будут стоять на одной сцене с мастерами. В числе известных - имена Азулая Тадинова, Добрыни Сатина, Арутая Адарова, Андрея Модорова. Это сейчас они популярные музыканты, а когда-то и они неумело играли на комусе, изучали нотную грамоту и с робостью выходили на сцену.

Выпускники, закончив студию все получают дипломы о начальном музыкальном образовании. Для многих это становится путевкой в будущую профессию. Талантливым детям в Алтайской студии помогают раскрыться, познать азы музыкальной грамоты, их учат понимать и любить искусство.

Марина Кулеева