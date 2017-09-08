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Недельный форум "Горизонты психологии" подошел к концу

Специалисты РА, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Барнаула в течение недели делились своим опытом и знаниями. Форум проходит уже второй раз. Напомним, раньше, в течение 10 лет, проводилась неделя психологии. И, как отмечают сами участники, смена мероприятий пошла им только на пользу.

Равные стартовые возможности всем детям России. В рамках форума "Горизонты психологии", среди множества мероприятий, прошел и семинар-консультация для учителей начальных классов, которые примут первоклассников с ограниченными возможностями здоровья.

Конечная цель всех мероприятий - это счастливые дети. И поэтому форум предполагает участие не только специалистов министерства образования, но и труда и социального развития, а так же министерства здравоохранения. Ведь, как отметили участники форума, только совместными действиями они придут к нужному результату.