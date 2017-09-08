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Выборы 2017

В Единый день голосования - 10 сентября в РА пройдет 18 выборов муниципального уровня.

Планируется сформировать представительные органы власти Горно-Алтайска и Усть-Коксинского района, а также избрать глав шести поселений. Кроме того в десяти селах пройдут выборы или довыборы местных депутатов.

На сегодня все избирательные участки уже готовы. Также избиратели могут проголосовать досрочно. Причина у каждого своя. Это и служебные командировки, и лечение, и отпуска. Отметим, что только на 15 избирательном участке досрочно проголосовали порядка 20 человек. Процедура, практически та же, что и в день выборов.

ГАЛИНА КАМЕНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧАСТКОВО-ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №15: «Заявление пишут, мы даем 2 бюллетеня, конверт. Они садятся вон туда голосуют, у них есть клей, они заклеивают, запечатывают, мы штампы ставим, две печати, две подписи и заявление вот так прикалываем».

На данных выборах в Горно-Алтайске применяется смешанная система, т.е. часть мандатов распределяется между кандидатами по одномандатным округам - 10 мандатов, и 11 по партийным спискам. Всего же 21 мандат. Работа участковых избирательных комиссий началась 31 августа, а досрочное голосование идет с 6 сентября.

Важным моментов выборов является, то, что в этом году в столице региона нет избирательного участка в больнице, как было раньше. В роддом, в туберкулезный диспансер и ресбольницу приедет комиссия составом от всех округов, где прописаны больные. 10 сентября они будут находиться там с 11 до 12, с переносными отдельными ящиками для голосования. Отметим, что большинство участков в Горно-Алтайске будут оснащены КОИБами, комплексами обработки избирательных бюллетеней. Там же где их нет, будет вестись ручной подсчет, но с использованием QR кодов.

В целях оказания правовой и консультационной помощи избирателям и иным участникам избирательного процесса Избирательная комиссия Республики Алтай открыла «Горячую линию».

Телефон (факс) «Горячей линии» (388-22) 2-22-34.