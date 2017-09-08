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В РА проходит форум "Горизонты психологии"

Знакомство с инновационными методами, обмен опытом и повышение процессиональной компетентности. В РА проходит форум "Горизонты психологии". В этом году зарегистрировано рекордное количество участников, а занятия проводят ведущие психологи республики и Сибири.

Каждый день начинается с энергетической разминки, а уже после - насыщенная программа: тренинги, мастер-классы, и, конечно, игры. Все то, что пригодится им для дальнейшей работы. Более 80-ти психологов и педагогов со всей республики. Каждый день посвящен отдельной теме. Первый - профессиональное самоопределение личности, что сейчас, при огромном выборе направлений деятельности, особенно актуально.

МАРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: «Начинается это уже с начальной школы, где проводятся занятия с детьми на выявление их потенциала, интересов, склонностей. Тестирование обычно проводится в среднем звене. Также необходимо работать с родителями, чтобы минимизировать конфликты в семье, которые могут быть связаны с разным взглядом на будущее».

Отдельным блоком - работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Один из методов - танцевальная терапия. Это не хаотичные движения, здесь нужно показать образ, эмоцию, но без слов, а с помощью движений, и главное - не отрывать взгляд от партнера.

Психолог из Новосибирска, Игорь Приходкин, делится положительным опытом применения сказкотерапии, а на мастер-классе демонстрирует методы терапии песочной. Ящик с песком и множество миниатюрных фигурок, как реальных, так и мифологических. Это позволяет специалисту получить нужную информацию из подсознания человека.

ИГОРЬ ПРИХОДКИН, ПСИХОЛОГ, ЧЛЕН ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ, г. НОВОСИБИРСК: «Для учителя начальных классов важно иметь очень большое сердце, потому что смотрите, из того, что нам Люба рассказала, она любит природу, она любит свою семью, она любит детей, ей очень много нужно сил для того, чтобы распространять любовь на всех, с кем она связана».

Конкурс портфолио, обучающие семинары, индивидуальные консультации. Здесь мэтры психологии и начинающие педагоги. В рамках программы в Горно-Алтайске прошел семинар, посвященный особенностям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, где главными вопросами стали инклюзивное образование и создание специальных условий для его доступности.

Олеся Овсянкина