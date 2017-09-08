НОВОСТИ

Очаг дикорастущей конопли уничтожили в Шебалинском районе

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017». В Шебалинском районе уничтожен большой очаг дикорастущей конопли. Полицейские и сотрудники сельского поселения организовали мероприятие, направленное на предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. В окрестностях Черги и Барлака скашивается порядка 9 гектаров конопли. Большая часть из них, 2 с половиной гектара, находится на склоне горы над рекой Черга.

Добровольцев в селе не сыскать, продолжила глава поселения, поэтому на полях трудятся те, кто отбывает наказание по обязательным работам. Несмотря на то, что всем землепользователям всегда выносятся предписания, которые предусматривают административную ответственность, всегда есть те, кто этим пренебрегает. В этом году таких оказалось 5 человек.

Всего с начала года выявлено 103 очага произрастания дикорастущей конопли, из них уничтожено 86.