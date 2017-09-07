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В Горно-Алтайске сдали благоустроенный двор по программе «Комфортная городская среда»

Здесь положили не только новый асфальт и газон, но и обустроили парковочные места, игровые зоны для детей, беседки. В Горно-Алтайске в доме по улице Чаптынова 28 сдали первый благоустроенный двор по программе «Комфортная городская среда». На открытии собрались жители дома, строители, депутаты, представители администрации города и Правительства РА.

Чего здесь только нет: качели, скамейки, беседки, турники, спортивные мини-площадки и все это на прекрасном газоне, причем натуральном и в обрамлении красивой изгороди. У малышей и детей постарше живущих на Чаптынова 28 теперь появился новый стимул заниматься активным образом жизни, а для остальных жителей обязанность сберечь и приумножить красоту придворовой территории. Отметим, что подготовка реконструкции двора в рамках проекта проходила в несколько этапов. Весной жильцы предлагали свои варианты благоустройства, а затем по итогам конкурса проект вошел в профильную программу.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Чтоб люди чувствовали себя комфортно, чтоб у них было хорошее настроение выходить на работу и возвращаться домой, чтоб дети чувствовали себя в безопасности и были заняты постоянным досугом. Мы сегодня открыли первое такое место в этом доме. таких в этом году до ноября придворовых территорий будет облагорожено 7 территорий. Кроме этого до ноября завершим реконструкцию Парка победы это наше святое место, в районе мебельной фабрики будет парк семьи, где можно будет отдохнуть желающим и сделаем долгожданный молодежью скейт-парк».

Общий объем финансирования программы в столице региона в 2017 году составляет более 50 миллионов рублей. Этой осенью планируется открытие благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по улице Чорос-Гуркина, №№ 33, 35, проспекту Коммунистическому №№24, 49, 51 и 66.

ЮЛИЯ МЯГКОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДИМИНСТРАЦИИ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Это проект партии "Единая Россия", проект по своему уникальный, поскольку впервые в истории проект реализовывался с участием граждан, с вашим непосредственным участием».

За добросовестный труд и активное участие в благоустройстве двора по улице Чаптынова, 28 благодарственные письма Главы Республики Алтай вручены строителю Граче Саргсяну и председателю правления товарищества собственников жилья «Кооператор» Горно-Алтайска Нине Стрелецкой. Ну, а на новой площадке для детей в этот день прошел праздник с конкурсами и представлением.

Владимир Виноградов