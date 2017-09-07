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О границах зеленого пояса в Горно-Алтайске

Обозначить экологические проблемы и привлечь к этому внимание общественности. В Улан Удэ состоялся Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В формате видеоконференции в региональном отделении Общероссийского народного фронта прошел круглый стол. Мероприятие, отметили активисты, является промежуточным итогом работы в Год экологии.

В ходе встречи было отмечено, что в области сохранения окружающей среды сложилось сотрудничество между региональным отделением ОНФ и надзорными органами. Активисты Народного фронта и представители лесного хозяйства выразили готовность продолжить совместную работу по лесовосстановлению.

ИРИНА САВЧЕНКО, КООРДИНАТОР РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТЕ ЛЕСА ОНФ в РА: «Основные темы это обращения жителей села Турачак по вопросу сельского водозабора и вырубке леса в Затонском бору, это вопрос с отходами, несанкционированными свалками, вопросы вторичной переработки, а так же вопросы зеленого щита».

Напомним, общественность пришла к выводу, что границы зеленого пояса в Горно-Алтайске должны быть от горы Комсомолка до урочища Еланда. По их мнению, там уже сложилась естественная лесопарковая зона, которую необходимо сохранить. Стоит отметить, что общая площадь лесов на территории Горно-Алтайска составляет более четырех тысяч га.