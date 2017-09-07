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В Национальном музее отметили День Сайлюгемского парка

Экологический праздник посвятили Году экологии и 100-летию заповедной системы России. Удивительная фотовыставка, развлекательные квесты и викторины, показ фильмов и научно-практическая конференция и даже флешмоб, посвященный обитателям сайлюгемского парка.

Почти 20 тысяч гектаров территория парка, уникальная по красоте природа, место обитания редких краснокнижных животных и птиц. На горных вершинах разгуливают аргали, снежные барсы как будто, специально позируют перед фотоловушками, соколы-балобаны кружат в небесной синеве и кот-манул пригрелся на солнце.

В Национальном музее - уникальная галерея фоторабот с представителями флоры и фауны национального Сайлюгемского парка. Посетители выставки с удовольствием знакомились с обитателями Горного Алтая. Увидеть их наяву почти невозможно. Именно поэтому сотрудники парка при любой возможности знакомят жителей региона с деятельностью парка.

СЕРГЕЙ ПИЩУЛИН, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "САЙЛЮГЕМСКИЙ": «В первую очередь мы ориентируемся на молодое поколение, потому, что изучая природу, знакомясь с фотовыставкой, общаясь с людьми, которые занимаются охраной природы, дети учатся правильному отношению к природе, то экологическое воспитание».

Республика Алтай обладает огромным потенциалом в деле сохранения и использования духовно-культурного ландшафта и располагает одной из наиболее развитых в России сетей особо охраняемых природных территорий. Именно об этом говорилось на торжественной части мероприятия. Гости выставки отметили особый вклад Национального парка «Сайлюгемский» в сохранении и воспроизводстве редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира.

АЛЕКСАНДР АЛИСОВ, МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «Хотелось бы отдать должное молодым активным сотрудникам. Желаем продолжать в том же духе. У нас регион атмосферного и экологического развития. Это отметил и глава Республики. Нужно отметить работу с молодым, подрастающим поколением».

Кроме фотовыставки «Сайлюгем – земля снежного барса», прошла научно-практическая конференция, квест «Секрет Сайлюгема», мастер-классы и флеш-моб «Давай поднимем лапки!».

Здесь же наградили победителя конкурса на лучшее имя птенцам которые были подсажены в гнездо дикого балобана. В результате лучшим признано имя Учсын, автором которого стала Светлана Триянова из г. Горно-Алтайска.

Главная цель- сохранение природы Горного Алтая. Сайлюгемский парк первостепенно перед собой ставит эти задачи и с успехом справляется с ними. А такие мероприятия, уже доказано опытом, только помогают в этом благородном деле.

Марина Кулеева