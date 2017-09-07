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День воинской славы России

В пограничном Управлении Республики Алтай прошло мероприятие, которое посвятили дню окончания второй мировой войны. Тысячи участников Великой Отечественной отдали свои жизни ради мира на земле. Сегодня в живых остается все меньше ветеранов. Среди участников тех далеких событий был пограничник - Александр Байдюков.

Великая Отечественная закончилась победой в 45 году, но вторая мировая война все еще продолжалась. Наши деды и прадеды до последнего боролись с врагом. День Победы над милитаристской Японией сегодня официально признан окончанием военных действий и считается Днем воинской славы. В числе соотечественников, проявивших самоотверженность, героизм и преданность Родине был и наш земляк Александр Байдюков. Сегодня ему 80 лет, воспоминания Александра Даниловича о службе в пограничных войсках особо дороги тем, кто сегодня стоит на страже границ своей Родины.

АЛЕКСАНДР БАЙДЮКОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: «В марте 46 перевели во Владивосток, проучился около года отправили на Камчатку. Оттуда в Северокурильск. В пограничных войсках, во флоте, званий тогда не давали мы и не просили. Вся служба в пограничных войсках».

Отдавая дань ветеранам, в погрануправлении не забывают и о тех, кто героически погиб на той войне. Их память почтили минутой молчания.

Особо торжественным моментом мероприятия стало вручение ветерану Александру Байдюкову благодарности от руководства Пограничной службы ФСБ России за оказание содействия в решении возложенных на пограничные органы задач.

Рассказ ветерана о службе, о военных буднях тех лет, о том, как досталась победа, послужит ярким примером для современных пограничников.

РОМАН ПУГАЧЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ по РА: «Данное мероприятие проведено, чтобы отдать дань памяти участникам ВОВ, второй мировой войны, всем тем героям, которые совершили подвиг ради того, чтобы мы могли жить, работать, служить, охранять и приносить пользу государству».

Такие даты в истории, как Победа над милитаристской Японией не должны быть забыты. Дни воинской славы позволят нам и будущим поколениям помнить и чтить все героические события.

Марина Кулеева