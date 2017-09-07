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Новую сельскую врачебную амбулаторию построят в Кызыл-Озеке

Такое решение принял глава региона Александр Бердников в ходе осмотра медучреждения в Майминском районе. Старое здание сегодня требует не просто ремонта, а полной реконструкции.

Амбулатория находится в приспособленном помещении 1978 года постройки. Здесь обслуживается около семи тысяч жителей Кызыл-Озека и еще четырех прилегающих сел. Прием ведут два врача-педиатра, три участковых терапевта, гинеколог, а также врач общей практики. Имеется процедурный и физиокабинеты. Условия, в которых медики принимают пациентов далеко не самые лучшие.

ЖАННА ОМАРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КЫЗЫЛ-ОЗЕКСКОЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИЕЙ: «Хотелось бы улучшить ситуацию в нашей амбулатории, чтобы появился дневной стационар, новое оборудование, чтобы нам было легче работать. В каких условиях вы уже видите мы работаем. Тяжело принимать, кабинеты маленькие, не хватает кабинетов».

Глава республики Алтай Александр Бердников осмотрел аварийное здание и площадку на которой возможно построить новую амбулаторию. Решение было принято однозначное - восстанавливать разваливающееся мед учреждение нет смысла, жителям Кызыл-Озёка и близлежащих сёл необходимо получать качественное медицинское обслуживание в достойных условиях. Сегодня республиканскими властями в этом направлении ведётся серьёзная работа.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мы решили кардинально поменять ситуацию с укреплением материальной базы объектов здравоохранения Майминского МО. Мы уже приступили к строительству ФАПов новых, хороших, современных с оборудованием в сёлах Усть-Муны, Подгорное, Карасук. Решаем и решили уже вопрос по капитальной реконструкции здания на Советской, где будет тоже по сути ФАП для приёма жителей, забор крови, процедурный кабинет, приём педиатра, терапевта, чтоб пожилые люде не передвигались по райцентру в холодное время, в непогоду, там будет доп. офис врачебной практики. Мы там сделаем современное здание и такое же помещение на микрорайоне Алгаир, где тоже будет офис врачебной практики. То есть по строительству 5-ти ФАПов мы решаем, шестой объект это сельская врачебная амбулатория. Мы уже провели изыскания и приступим к проектированию».

В бюджете региона будут изысканы необходимые средства для того, чтобы уже в следующем году приступить к строительству новой современной врачебной амбулатории. По словам главы Александра Бердникова работы будут завершены в следующем году.

Иван Яськов