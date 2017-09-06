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В Горно-Алтайске состоялся традиционный футбольный турнир памяти Сергея Пекпеева

Известному политику и общественному деятелю в этом году исполнился бы 61 год. В соревнованиях приняли участие команды из Онгудая, Шебалино, Улагана и республиканского центра.

25 коллективных заявок поступило в этом году для участия в футбольном турнире. Все участники выступали в 2 подгруппах – ветеранов и любителей. В каждой команде были те, кто лично знал Сергея Пекпеева, работал, тренировался, общался с ним.

Сергей Пекпеев был депутатом Госдумы двух созывов, финансовым экспертом, профессионалом своего дела и достойным сыном своего народа. Он родился и вырос в селе Ело, воспитал двух детей, которые сегодня благодарны всем, кто поддерживает это мероприятие и помогает сохранить память об их отце.

Земляки Пекпеева отмечают, что он очень любил футбол, предпочитал активный отдых и здоровый образ жизни. По итогам встреч - среди ветеранов победа у футболистов Улаганского района. На втором и третьем местах - команды Онгудайского района. Среди любителей победителем стала «Спортиндустрия» Горно-Алтайска, на втором месте - команда «Динамо» МВД и тройку призеров замкнули шебалинские футболисты. Все победители удостоены призов, которые учредил Фонд имени Сергея Пекпеева.