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В Улаганском районе приступили к ремонту ЦРБ

Уже заменена кровля и сделан ряд косметических работ. В Улаганском районе приступили к ремонту центральной районной больницы. напомним, летом муниципалитет с рабочей поездкой посетил глава региона. После осмотра медучреждения Александр Бердников принял решение выделить району сумму необходимую для ремонта ЦРБ. Деньги из республиканского бюджета были выделены в размере 11 миллионов рублей.

КОНСТАНТИН ЧУКАНОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ УЛАГАНСКОЙ ЦРБ: «Александр Бердников посмотрел и принял решение нужен капитальный ремонт больнице с. Улаган планируется в этом году произвести ремонт цокольного этажа и ремонт отмостки сейсмоустойчивым поясом».

Далее утепление и отделка наружных стен основного здания. Кроме того, все деревянные окна будут заменены на пластиковые. Сегодня штат центральной районной больнице более 200 человек. Это и врачи, и средний и младший медперсонал. Все они должны работать, а пациенты получать необходимую медпомощь в достойных условиях, отметил глава республики. Сейчас подготавливается проектно-сметная документация для ремонта основного здания. Водоотведение, электропроводка, система вентиляции - все требует отдельного внимания, и соответственно финансов. Однако, заверил Александр Бердников, жители высокогорного района в будущем будут иметь больницу, соответствующую всем современным требованиям.